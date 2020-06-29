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29 червня 2020, понеділок, 22:45 7
Суспільство 2020-06-30T09:00:02+03:00
Українські Новини
Погода погіршиться в деяких областях. Рятувальники попереджають про дощі, град та грозах

Погода погіршиться в деяких областях. Рятувальники попереджають про дощі, град та грозах

Валерия Драгомирова
Град, Гроза, Прогноз погоди, дощ, шквали, Погода у червні
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

У той час, як столичні рятувальники провели профілактичний рейд на пляжах, а ДСНС попередила про підйом рівня води в річках, Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Гідрометцентру, передають Українські Новини.

За даними Гідрометцентру, 30 червня вночі на заході України, вдень у північних, центральних і південних областях грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вночі в західних областях значні дощі (1-й рівень небезпеки).

У Київській області вдень 30 червня гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с.

У Києві вдень 30 червня дощ.

Прогноз погоди в Україні 30 червня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди в Україні 30 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +18...+20, вдень +26...+28.Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Тим часом з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.

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