Погода погіршиться в деяких областях. Рятувальники попереджають про дощі, град та грозах

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Гідрометцентру, передають Українські Новини.

За даними Гідрометцентру, 30 червня вночі на заході України, вдень у північних, центральних і південних областях грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вночі в західних областях значні дощі (1-й рівень небезпеки).

У Київській області вдень 30 червня гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с.

У Києві вдень 30 червня дощ.

Прогноз погоди в Україні 30 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +18...+20, вдень +26...+28.Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Тим часом з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.