Погода погіршиться в деяких областях. Рятувальники попереджають про дощі, град та грозах

У той час, як столичні рятувальники провели профілактичний рейд на пляжах, а ДСНС попередила про підйом рівня води в річках, Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов 30 червня. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Гідрометцентру, передають Українські Новини. За даними Гідрометцентру, 30 червня вночі на заході України, вдень у північних, центральних і південних областях грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м\/с; вночі в західних областях значні дощі (1-й рівень небезпеки). У Київській області вдень 30 червня гроза, місцями град і шквали 15-20 м\/с. У Києві вдень 30 червня дощ. Прогноз погоди в Україні 30 червня. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, 30 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозою, вітер західний, 5-10 м\/с, температура вночі +18...+20, вдень +26...+28.Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Тим часом з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.