У київську спеку увірветься дощ з грозою. Синоптики дали прогноз на останній день червня

Літо цього року почалося з похолодання і навіть справжньої зимової погоди в Карпатах, проте уже в останній день червня, 30 червня, в Києві вітер західний, 5-10 м/с, мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ із грозою, вночі без опадів, температура вдень +26...+28, вночі +18...+20.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам .

На заході України мінлива хмарність, вночі і вранці значні дощі, грози, місцями град, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+18, вдень +22...+27.

У Карпатах вночі та вранці значні дощі, вдень без опадів, температура вночі +11...+16, вдень +18...+23.

На курортах Карпат вночі та вранці значні дощі, вдень без опадів.

В Моршині перемінна хмарність вночі +14...+16, вдень +22...+24.

В Трускавці також мінлива хмарність вночі +15...+17, вдень +23...+25.

У Сваляві мінлива хмарність вночі +15...+17, вдень +24...+26.

У Північних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою, місцями град, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +15...+20, у Сумській +13...+18, вдень +24...+29.

У Центральних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою, місцями град, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +15...+20, вдень +24...+29.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+18.

На півдні україни мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою, місцями град, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +17...+22, вдень +29...+34.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою, місцями град, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +17...+22, вдень +29...+34.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +19...+21, вдень +31...+33.

28 червня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+28, у Дніпрі в межах Києва +25.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з понеділка трохи похолодає. 29 та 30 червня у багатьох місцях будуть грозові дощі.

Тим часом синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними метеорологів, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.