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  • У липні вдарить спека до +41. Синоптики розповіли, що чекати від найтеплішого місяця літа
27 червня 2020, субота, 05:50 13 Інфографіка
Lifestyle 2020-06-27T07:15:01+03:00
Українські Новини
У липні вдарить спека до +41. Синоптики розповіли, що чекати від найтеплішого місяця літа

У липні вдарить спека до +41. Синоптики розповіли, що чекати від найтеплішого місяця літа

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на місяць, погода в липні
Літо. Фото: Валерія Назаренко
Літо. Фото: Валерія Назаренко

Червень в Україні був спекотним і дощовим. У липні синоптики прогнозують нестійку погода з шквалами, грозами і перемінною спекою, температура повітря підніметься до +41° тепла.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

"Липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами і спекотними посушливими періодами. Середня місячна температура повітря становить 17-22° тепла, на півдні до 24°, в гірських районах 11-16° тепла", - йдеться в повідомленні.

Водночас абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7°, в Херсонській, Одеській, Харківській та Луганській областях місцями 40-41°, в гірських районах 24-30°, абсолютний мінімум - 2-11° тепла, в Карпатах 0-1° тепла.

Середня місячна кількість опадів 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській і Хмельницькій областях 103-184 мм.

Погода у Києві в липні. Інфографіка: meteoprogПогода у Києві в липні. Інфографіка: meteoprog

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Літо цього року почалося з похолодання і навіть справжньої зимової погоди в Карпатах.

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