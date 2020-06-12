ДержНС пояснила, чого не можна робити на пляжах з міркувань безпеки

Тоді як київські пляжі відкриють з 15 червня, столичні рятувальники провели профілактичний рейд на водоймах Києва. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

В Україні настала спека і люди масово почали відпочивати на пляжах. Однак, відпочинок може обернутися і трагедією. Як повідомляє прес-служба ДСНС, 11 червня на водоймах в Україні загинули 6 чоловік, з них — 3 дітей.

"В цілому, з початку місяця, на водних об'єктах України загинула 51 особа, з них 12 дітей; врятовано 13 осіб, з них — 4 дітей", — повідомляється на сайті ДержНС. Це свідчить про те, що люди легковажно ставляться до правил безпеки на водоймах. Крім того, безвідповідальність дорослих призводить до того, що неповнолітні гинуть під час відпочинку.

Тому, щоб нагадати про правила безпеки на водоймах, київські водолази-рятувальники розповіли відвідувачам муніципального пляжу "Венеція" в Дніпровському районі Києва про правила безпечного поводження на водоймах. Також провели показові навчання порятунку людей на воді, продемонстрували, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу.

Профілактичний рейд на пляжах. Фото: dsns.gov.ua

"Учасники рейду пояснили відпочивальникам в чому полягає небезпека купання у не відведених для цього місцях, застерегли від пірнання у воду з обривів і мостів і нагадали про заборону купання в нетверезому стані. Також рятувальники звертали увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми під час купання, пояснювали, що небезпечно купатися поодинці і відпливати далеко від берега ", — сказано в повідомленні.

Також в ДСНС додають, що зараз в Києві перевірили 14 облаштованих пляжів та 18 зон відпочинку, офіційне відкриття яких відбудеться, коли температура води досягне 18 С.

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Раніше Українські Новини повідомляли, на київських пляжах люди відпочивають без захисних масок і порушують дистанцію.

Під час пляжного сезону в Києві планують відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.