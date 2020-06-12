підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 14:34 11
Суспільство 2020-06-12T15:45:03+03:00
Українські Новини
ДержНС пояснила, чого не можна робити на пляжах з міркувань безпеки

ДержНС пояснила, чого не можна робити на пляжах з міркувань безпеки

Ирина Николенко
Рятувальники, Пляжі Києва, ДержНС, пляжі

Тоді як київські пляжі відкриють з 15 червня, столичні рятувальники провели профілактичний рейд на водоймах Києва. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

В Україні настала спека і люди масово почали відпочивати на пляжах. Однак, відпочинок може обернутися і трагедією. Як повідомляє прес-служба ДСНС, 11 червня на водоймах в Україні загинули 6 чоловік, з них — 3 дітей.

"В цілому, з початку місяця, на водних об'єктах України загинула 51 особа, з них  12 дітей; врятовано 13 осіб, з них 4 дітей", — повідомляється на сайті ДержНС. Це свідчить про те, що люди легковажно ставляться до правил безпеки на водоймах. Крім того, безвідповідальність дорослих призводить до того, що неповнолітні гинуть під час відпочинку.

Тому, щоб нагадати про правила безпеки на водоймах, київські водолази-рятувальники розповіли відвідувачам муніципального пляжу "Венеція" в Дніпровському районі Києва про правила безпечного поводження на водоймах. Також провели показові навчання порятунку людей на воді, продемонстрували, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу.

Профілактичний рейд на пляжах. Фото: dsns.gov.uaПрофілактичний рейд на пляжах. Фото: dsns.gov.ua

"Учасники рейду пояснили відпочивальникам в чому полягає небезпека купання у не відведених для цього місцях, застерегли від пірнання у воду з обривів і мостів і нагадали про заборону купання в нетверезому стані. Також рятувальники звертали увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми під час купання, пояснювали, що небезпечно купатися поодинці і відпливати далеко від берега ", — сказано в повідомленні.

Також в ДСНС додають, що зараз в Києві перевірили 14 облаштованих пляжів та 18 зон відпочинку, офіційне відкриття яких відбудеться, коли температура води досягне 18 С.

Раніше Українські Новини повідомляли, на київських пляжах люди відпочивають без захисних масок і порушують дистанцію.

Під час пляжного сезону в Києві планують відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

Більше новин про: Рятувальники Пляжі Києва ДержНС пляжі

Пляжний сезон у Києві збираються відкрити, коли во...
У Києві з 15 червня можуть відкрити частину пляжів...
У східних і південних областях України оголосили н...
На заході України зросте рівень води в річках чере...
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11 16:25
Кабмін
У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів 16:14
ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус 16:04
Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня 15:52
У ЗСУ знову фіксують приріст захворювань на коронавірус 15:49
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok