Рятувальники попередили українців про підйом рівня води в річках

У той час, як Зеленський інспектує Івано-Франківську область у зв'язку із негодою, сьогодні, 29 червня, після масштабних повеней на заході України, в деяких регіонах України очікується підйом рівнів води в річках. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що підйом води очікується і 30 червня.

"29-30 червня в результаті пропуску високого дощового паводка через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води в нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь і окремих об'єктів в населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і р. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що по мірі розвитку синоптичної ситуації, будуть уточнюватися гідрологічні прогнози.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня 103 населених в Україні залишалися знеструмленими через негоду.

Тим часом непогода в західних регіонах знищила 120 мостів.

Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.