Відпочивальники повертаються додому. Дамба "Хаджибей" біля Одеси знову стоїть у довгому заторі

Після триденних вихідних в честь Дня Конституції під Одесою утворився затор. Не такий довгий, як напередодні в п'ятницю, але людям доводиться стояти близько 1,5 годин.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Затор виник на дамбі "Хаджибей" через дорожні роботи. Він розтягнувся від села Алтестове до кінця греблі і поки тільки збільшується. Машинам доводиться стояти щонайменше 1,5 годин, щоб проїхати. Зазначається, що багато машин їдуть в напрямку Києва.

На місці працює поліція.

Крім того, на в'їзді в Одесу фури проходять ваговий контроль.

Затор на дамбі "Хаджибей" під Одесою

Багато машини рухаються в напрямку Києва

Поліцейські контролюють процес

Пробка на Гугл-картах

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю з ранку у Києві утворилися затори та тягнучки. Крім того, Київ став 12-м у світовому рейтингу заторів і наблизився до чемпіонства за їх демографічної "дивацтва". Місто фактично досяг світового чемпіонства за непоясненність пробок демографічним фактором – він має найменші показники в комбінації чисельність населення/густота/розмір агломерації.Тим часом в 2019 році середньостатистичний водій Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.