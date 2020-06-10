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10 червня 2020, середа, 12:04 6
Суспільство 2020-06-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Київ зайняв 12-е місце у світовому рейтингу заторів, хоча демографічних передумов для цього немає

Київ зайняв 12-е місце у світовому рейтингу заторів, хоча демографічних передумов для цього немає

Анна Рудык
Київ, Київська агломерація, Затори в Києві, населення Києва, Затори на дорогах
Затори в Києві
Затори в Києві

Київ з початку 2020 року піднявся з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом. Столиця України —третє місто Європи за складністю пересування і розташувалася між містами, що мають понад 8 млн населення — Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика).

При цьому, Київ фактично став світовим чемпіоном з невідповідності заторів демографічним факторам – він має найменші показники в комбінації чисельність населення/густота/розмір агломерації.

У ТОП-15 рейтингу домінують міста з населенням більш ніж 7-8 мільйонів. А більш дрібні населені пункти мають один або більше демографічних факторів арсеналу "гігантів".

Так, на другому місці філіпінська Маніла при власному населенні 1,8 млн і агломерацією 20,7 мільйонів. Щільність її населення становить 7200 осіб на км, як і Пуні (Індія), що займає 5 сходинку рейтингу.

У Бухаресті (Румунія), що на 14-ому місці  – 7900 людей/км, а на 15-му — Ресіфі (Бразилія) – 7500 людей/км.

Це пояснюється малою територією зазначених міст – 38 кв км Маніла, 228 кв км Бухарест і 218 кв км Ресіф.

Рейтинг транспортних пробок. Скріншот: ТомТомРейтинг транспортних заторів. Скріншот: ТомТом

Населення Києва становить 2,9 млн осіб, що проживають на площі 848 кв кілометрів. Щільність населення за різними оцінками становить від 3535 до 4280 людей/км, поступаючись тільки Стамбулу, населеному 15,6 млн жителів. Населення Київської агломерації становить 4,3 млн людей, які розташовані на території 13534 кв кілометрів.

Лідером світового рейтингу у червні 2020 став індійський Бенгалуру, на другому місці – філіпінська Маніла, на третьому – колумбійська Богота, слідом за якою йде індійське місто Мумбаї.

У ТОП-100 світового рейтингу також увійшли ще три українських міста. На 18-му місці рейтингу розташувалася Одеса, на 29-му – Харків і на 47 – Дніпро.

Як повідомляли Українські Новини, після довгих вихідних Київ зранку скували численні затори.

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