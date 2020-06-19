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19 червня 2020, пʼятниця, 05:30 13
Суспільство 2020-06-19T08:00:03+03:00
Українські Новини
День Конституції-2020: скільки відпочиватимуть українці

День Конституції-2020: скільки відпочиватимуть українці

Анна Рудык
День Конституції, Вихідні у 2020, Вихідні в червні 2020, вихідні у червні, вихідні на День Конституції
Прапор України. фото: pixabay
Прапор України. фото: pixabay

Після святкування Трійці-2020 українців у червні чекає ще один довгий вікенд на День Конституції, який відзначається щорічно 28 червня. Українські Новини розкажуть, скільки вихідних передбачено в зв'язку з державним святом.

Так, День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня і є одним з найважливіших державних свят. Крім того, День Конституції є офіційним вихідним днем.

У 2020 році День Конституції припадає на неділю, отже, найближчий робочий день - понеділок, 29 червня, буде вихідним днем. Зазначимо, що українці будуть відпочивати з 27 по 29 число.

У зв'язку з двома довгими вікендами українці в червні працюватимуть 20 днів.

Також варто зазначити, що в Україні 28 червня відзначають не тільки День Конституції, а і День молоді.

Раніше Українські Новини писали, які туристичні та незвичайні місця можна відвідати у Волинській області.

Також під час літньої відпустки або вихідних можна відвідати старовинні фортеці і насолодитися надзвичайною красою природи в Хмельницькій області.

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