День Конституції-2020: скільки відпочиватимуть українці

Після святкування Трійці-2020 українців у червні чекає ще один довгий вікенд на День Конституції, який відзначається щорічно 28 червня. Українські Новини розкажуть, скільки вихідних передбачено в зв'язку з державним святом.

Так, День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня і є одним з найважливіших державних свят. Крім того, День Конституції є офіційним вихідним днем.

У 2020 році День Конституції припадає на неділю, отже, найближчий робочий день - понеділок, 29 червня, буде вихідним днем. Зазначимо, що українці будуть відпочивати з 27 по 29 число.

У зв'язку з двома довгими вікендами українці в червні працюватимуть 20 днів.

Також варто зазначити, що в Україні 28 червня відзначають не тільки День Конституції, а і День молоді.

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