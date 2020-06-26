Київ знову заполонили затори і тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Київ щоранку сковують затори і тягнучки, станом на 10.55 ускладнено рух у центрі міста, а на Північному мосту та на проспекті Степана Бандери утворився затор. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, тягнучки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнено на вулицях: Володимирський узвіз, Саксаганського, Жилянській. Також на Набережно-Хрещатицькій вулиці, бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги.

Також перекрита дорога на проспекті Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Затори в Києві 26 червня. Карта: Google Maps

На Північному мосту та на проспекті Степана Бандери утворився затор з затримкою руху в 20 і 27 хвилин.

Затори на Північному мосту та на проспекті Степана Бандери. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на виїзді з Києва. На Великій окружній дорозі утворилися тягнучки з затримкою руху 10 хвилин.

Тягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, що у 2019 році середньостатистичний водій Києва безцільно провів у пзаторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годинам, викресленим з життя. Про це свідчать дані веб-сайту всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом.

Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів і розташувався між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика).