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26 червня 2020, пʼятниця, 11:04 12 Карта
Суспільство 2020-06-26T12:00:02+03:00
Українські Новини
Київ знову заполонили затори і тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Київ знову заполонили затори і тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Ирина Николенко
ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах, Автомобільні затори
Затори в Києві. Фото: Pixabay
Затори в Києві. Фото: Pixabay

Київ щоранку сковують затори і тягнучки, станом на 10.55 ускладнено рух у центрі міста, а на Північному мосту та на проспекті Степана Бандери утворився затор. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, тягнучки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнено на вулицях: Володимирський узвіз, Саксаганського, Жилянській. Також на Набережно-Хрещатицькій вулиці, бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги.

Також перекрита дорога на проспекті Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Пробки в Києві 26 червня. Карта: Google MapЗатори в Києві 26 червня. Карта: Google Maps

На Північному мосту та на проспекті Степана Бандери утворився затор з затримкою руху в 20 і 27 хвилин.

Затори в центрі Києва. Карта: Google MapЗатори на Північному мосту та на проспекті Степана Бандери. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на виїзді з Києва. На Великій окружній дорозі утворилися тягнучки з затримкою руху 10 хвилин.

Північному мосту та на проспекті Степана БандериТягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, що у 2019 році середньостатистичний водій Києва безцільно провів у пзаторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годинам, викресленим з життя. Про це свідчать дані веб-сайту всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом.

Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів і розташувався між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика).

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