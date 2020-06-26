Фото дня: Перед святковими вихідними на в'їзді в Одесу утворився величезний затор

Перед довгими вихідними до Дня Конституції на в'їзді в Одесу утворився затор в не один кілометр. Крім того, що багато людей попри карантин вирішили відпочити на узбережжі Чорного моря, рух ускладнено також через ремонт. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Затор зумовлено тим, що для проїзду відкрита лише одна смуга траси. Люди змушені годинами стояти на в'їзді в Одесу.

Затор на в'їзді в Одесу. Фото: Facebook/Григорій Веприк

Крім того, поруч їздить поліція і карає тих, хто намагається вирватися і поїхати по розділовій смузі.

Ремонт на Південному мосту

Затор по дорозі в Одесу

Як повідомляли Українські Новини, відпочивалиники в Одесі свідомо порушують карнатинні обмеження, а на вихідних в місті та на пляжах особливо спостерігається великий наплив людей, ніде і яблуку впасти на пляжах.

Тим часом, на 4 пляжах Одеси морська вода не відповідає мікробіологічним показникам: пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".

Раніше в Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами.