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26 червня 2020, пʼятниця, 16:07 12
Суспільство 2020-06-26T17:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Перед святковими вихідними на в'їзді в Одесу утворився величезний затор

Фото дня: Перед святковими вихідними на в'їзді в Одесу утворився величезний затор

Валерия Драгомирова
Затор, Фото дня, Одеса, Відпустка, відпочинок, День Конституції, Київ-Одеса
Корки на трасі Київ - Одеса. Фото: Facebook/Григорій Веприк
Корки на трасі Київ - Одеса. Фото: Facebook/Григорій Веприк

Перед довгими вихідними до Дня Конституції на в'їзді в Одесу утворився затор в не один кілометр. Крім того, що багато людей попри карантин вирішили відпочити на узбережжі Чорного моря, рух ускладнено також через ремонт. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Затор зумовлено тим, що для проїзду відкрита лише одна смуга траси. Люди змушені годинами стояти на в'їзді в Одесу.

Затору на трасі Одеса - Київ. Фото: Facebook/Григорій Веприк Затор на в'їзді в Одесу. Фото: Facebook/Григорій Веприк

Крім того, поруч їздить поліція і карає тих, хто намагається вирватися і поїхати по розділовій смузі.

Ремонт на Південному мостуРемонт на Південному мосту

Пробка по дорозі в ОдесуЗатор по дорозі в Одесу

Як повідомляли Українські Новини, відпочивалиники в Одесі свідомо порушують карнатинні обмеження, а на вихідних в місті та на пляжах особливо спостерігається великий наплив людей, ніде і яблуку впасти на пляжах.

Тим часом, на 4 пляжах Одеси морська вода не відповідає мікробіологічним показникам: пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".

Раніше в Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами. 

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