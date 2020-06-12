Через бездіяльність Кличка кожен киянин щорічно "викреслює з життя" вже 9 днів стояння в заторах

В 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам, які викреслені з життя.

Такі цифри оприлюднено стосовно до Києва на веб-сайті всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку TomTom.

За підрахунками фахівців, у пікові ранкові години кожен киянин витрачає через затори зайві 28 хвилин, а у вечірні – зайві 31 хвилину щоб дістатися на роботу або додому.

На сайті навіть підрахували, скільки сотень фільмів чи футбольних матчів, тисяч книг або пісень, інших корисних справ могла би зробити людина за цей час.

При цьому, лише за 2 року кияни стали витрачати на стояння в заторах на 2 дні свого життя більше. Так, ще в 2018 році затори забирали 202 години або 8 днів 10 годин на рік. "Зайвий" час шляху на роботу становив 26 хвилин вранці та 27 хвилин ввечері.

А в 2017 році, коли компанія почала відстежувати київський трафік – 188 годин чи 7 днів 20 годин на рік. Безцільно витрачний час - 24 та 25 хвилин відповідно.

Зазначимо, найбільш завантаженим днем вранці в 2019 році був вівторок кожного робочого тижня, а вечорами – четвер.

А найбільш "жорстким" часом для руху – біля 18:00 четверга, коли трафік зашкалює за 112% від граничної норми.

У той же час, зведені дані онлайн-дослідження київського трафіку за 2020 рік показали, що після суворих карантинних заходів кількість заторів у Києві збільшилася. Так, рекордним тижнем в нинішньому році став 21-й (18-24 травня), що послідував відразу ж за послабленням карантинних заходів. На 22-й тиждень кількість заторів трохи знизилася, а на 23-й тиждень (1-7 червня) знову зросла, досягнувши показника "докарантинного" рекорду тижня з 2 по 8 березня.

Як повідомлялося раніше, Київ став 12-м у світовому рейтингу заторів, хоча демографічних передумов для цього немає.

У той же час, у Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують вирішувати транспортний колапс державі.