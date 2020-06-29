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29 червня 2020, понеділок, 11:30 8
Америка 2020-06-29T13:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп наказав садити в тюрми за вандалізм. Президент підписав розпорядження

Трамп наказав садити в тюрми за вандалізм. Президент підписав розпорядження

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Покарання за вандалізм, Тюрма за вандалізм, антирасистські мітинги
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

У той час, як темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю Джорджа Флойда, після радикальних заходів з боку бунтівників і загроз розбивати пам'ятники, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підписав розпорядження про захист меморіалів, статуй і пам'ятників. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування. Про це в Twitter повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макенани.

Скріншот: twitter/PressSecСкріншот: twitter/PressSec

"Ті, хто руйнує наші пам'ятники, будуть відповідати по закону", - написала вона.

Скріншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкріншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Мені випала честь підписати дуже суворе розпорядження, яке захищає американські пам'ятники, меморіали і статуї, а також яка дозволить боротися з недавнім злочинним насильством. Довгі тюремні терміни за ці беззаконня проти нашої великої країни", - заявив американський лідер.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США протестувальники знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Колумбу і викинули в озеро.

Крім того, в Лондоні замурували пам'ятник Вінстону Черчиллю, щоб захистити від вандалізму під час антирасистських мітингів, бо раніше почали зносити монументи, які ображають почуття темношкірих.

Тим часом, у Нью-Йорку хотіли знести пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього.

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