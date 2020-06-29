Трамп наказав садити в тюрми за вандалізм. Президент підписав розпорядження

У той час, як темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю Джорджа Флойда, після радикальних заходів з боку бунтівників і загроз розбивати пам'ятники, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підписав розпорядження про захист меморіалів, статуй і пам'ятників. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування. Про це в Twitter повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макенани. Скріншот: twitter\/PressSec "Ті, хто руйнує наші пам'ятники, будуть відповідати по закону", - написала вона. Скріншот: twitter.com\/realDonaldTrump "Мені випала честь підписати дуже суворе розпорядження, яке захищає американські пам'ятники, меморіали і статуї, а також яка дозволить боротися з недавнім злочинним насильством. Довгі тюремні терміни за ці беззаконня проти нашої великої країни", - заявив американський лідер. Як повідомляли Українські Новини, раніше в США протестувальники знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Колумбу і викинули в озеро. Крім того, в Лондоні замурували пам'ятник Вінстону Черчиллю, щоб захистити від вандалізму під час антирасистських мітингів, бо раніше почали зносити монументи, які ображають почуття темношкірих. Тим часом, у Нью-Йорку хотіли знести пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього.