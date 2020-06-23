Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США

У США в якості протестів у боротьбі з расизмом захотіли знести пам'ятник Теодору Рузвельту, тому президент США Дональд Трамп виступив проти й заявив про те, що буде карати за такі радикальні дії позбавленням волі до 10 років. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Я дозволив федеральному уряду заарештовувати всіх, хто займається вандалізмом і руйнує пам'ятники, статуї та іншу федеральну власність у США, і позбавляти їх волі на термін аж до десяти років згідно із законом про збереження меморіалів ветеранам та іншим законам, які стосуються цього питання", — підкреслив Трамп і додав, що рішення вже вступило в силу.

Крім цього, він заявив, що ці правила також дозволено використовувати для покарання за вже знесені монументи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США бунтівники знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Колумбу і викинули в озеро.

Крім того, в Лондоні почали зносити пам'ятники работорговцям, щоб захистити від вандалізму під час антирасистських мітингів.