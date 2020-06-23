підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 17:57 6
Америка 2020-06-23T18:56:09+03:00
Українські Новини
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США

Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США

Елизавета Кесельман
США, Расизм, боротьба з расизмом
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

У США в якості протестів у боротьбі з расизмом захотіли знести пам'ятник Теодору Рузвельту, тому президент США Дональд Трамп виступив проти й заявив про те, що буде карати за такі радикальні дії позбавленням волі до 10 років. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Я дозволив федеральному уряду заарештовувати всіх, хто займається вандалізмом і руйнує пам'ятники, статуї та іншу федеральну власність у США, і позбавляти їх волі на термін аж до десяти років згідно із законом про збереження меморіалів ветеранам та іншим законам, які стосуються цього питання", — підкреслив Трамп і додав, що рішення вже вступило в силу.

Крім цього, він заявив, що ці правила також дозволено використовувати для покарання за вже знесені монументи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США бунтівники знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Колумбу і викинули в озеро.

Крім того, в Лондоні почали зносити пам'ятники работорговцям, щоб захистити від вандалізму під час антирасистських мітингів.

Більше новин про: США Расизм боротьба з расизмом

Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok