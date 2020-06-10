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  • У Лондоні почали зносити пам'ятники, які ображають почуття темношкірих
10 червня 2020, середа, 20:02 8
Світ 2020-06-10T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Лондоні почали зносити пам'ятники, які ображають почуття темношкірих

У Лондоні почали зносити пам'ятники, які ображають почуття темношкірих

Елизавета Кесельман
Расизм, акції протесту, Мітинги в Англії, Лондонські пам'ятки
Расизм. Фото: pixabay
Расизм. Фото: pixabay

Мітинги в США проти расизму підтримали багато країн, які також вийшли на протести, скандуючи фразу "black lives matter". Тим часом, у Лондоні влади почали зносити пам'ятники, що ображають почуття темношкірих. Про це передає російська служба ВВС.

Зокрема, мова йде про пам'ятники та вулиці у Лондоні, що назвали на честь людей, причетних до работоргівлі, які повинні бути знесені або замінені. Таку ідею висунув мер Лондона Садок Хан.

Як зазначається, він створить комісію, яка оцінить, наскільки лондонські визначні пам'ятки відбивають багатонаціональне населення та історію міста.

Ця заява прозвучала після протестів в Бристолі, в ході яких був знесений пам'ятник работорговцеві Едварду Колстону.

Наголошується, що будуть переглянуті всі визначні пам'ятки столиці, включаючи меморіальні таблички, пам'ятники, назви вулиць і твори вуличного мистецтва - на предмет того, наскільки вони заслуговують народної пам'яті.

"Безстороння правда полягає в тому, що наш народ і наше місто великою частиною свого багатства зобов'язані работоргівлі, і це відбилося в громадському просторі. Але внесок в життя нашої столиці, який зробили інші спільноти, був цілком свідомо проігноровано", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини раніше, плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США.

Крім того, в США бунтівники знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Колумбу та викинули в озеро.

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