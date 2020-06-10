У США бунтівники знесли пам'ятник Колумбу і викинули в озеро

В США місті Річмонд (штат Віргінія) у вівторок ввечері, 9 червня, мітингувальники, яких підтримали і в країнах Європи, знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Христофору Колумбу, після чого викинули його в море.

Про це повідомляє телеканал WRIC.

Як повідомляє відомство, близько тисячі осіб зібралися на мітинг в парку Маячня Парк у вечір вівторка. Спочатку протест відбувався мирно.

A Christopher Columbus statue in Richmond, Virginia was torn down and thrown into a nearby lake by protesters tonight

pic.twitter.com/Y9XWRRwK3I — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 10, 2020

Як розповіли очевидці, о 20:30 (за місцевим часом), бунтівники з допомогою трьох веревек знесли пам'ятник і відтягли статую до розташованого в парку озера і скинули її в воду. За словами одного з протестувальників, ця акція не була запланована.

Суддя в Річмонді в штаті Віргінія в понеділок виніс постанову, що забороняє керівництву штату зносити пам'ятник головнокомандувачу рабовласницьких штатів у період Громадянської війни в США генерала Роберта Лі протягом 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, масштабні мітинги в США почалися після того, як в соціальні мережі потрапило відео, де 25 травня, в Міннеаполісі, американський поліцейський ногою задушив темношкірого афроамериканця Джорджа Флойда, який помер.

Після цього у 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести.