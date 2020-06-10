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10 червня 2020, середа, 18:05 11
Америка 2020-06-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
У США бунтівники знесли пам'ятник Колумбу і викинули в озеро

У США бунтівники знесли пам'ятник Колумбу і викинули в озеро

Елизавета Кесельман
США, Колумб, знесення пам'ятника, вбивство Флойда

В США місті Річмонд (штат Віргінія) у вівторок ввечері, 9 червня, мітингувальники, яких підтримали і в країнах Європи, знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Христофору Колумбу, після чого викинули його в море.

Про це повідомляє телеканал WRIC.

Як повідомляє відомство, близько тисячі осіб зібралися на мітинг в парку Маячня Парк у вечір вівторка. Спочатку протест відбувався мирно.

 

Як розповіли очевидці, о 20:30 (за місцевим часом), бунтівники з допомогою трьох веревек знесли пам'ятник і відтягли статую до розташованого в парку озера і скинули її в воду. За словами одного з протестувальників, ця акція не була запланована.

Суддя в Річмонді в штаті Віргінія в понеділок виніс постанову, що забороняє керівництву штату зносити пам'ятник головнокомандувачу рабовласницьких штатів у період Громадянської війни в США генерала Роберта Лі протягом 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, масштабні мітинги в США почалися після того, як в соціальні мережі потрапило відео, де 25 травня, в Міннеаполісі, американський поліцейський ногою задушив темношкірого афроамериканця Джорджа Флойда, який помер.

Після цього у 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести.

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