У США бунтівники знесли пам'ятник Колумбу і викинули в озеро

Про це повідомляє телеканал WRIC.

Як повідомляє відомство, близько тисячі осіб зібралися на мітинг в парку Маячня Парк у вечір вівторка. Спочатку протест відбувався мирно.

A Christopher Columbus statue in Richmond, Virginia was torn down and thrown into a nearby lake by protesters tonight



pic.twitter.com/Y9XWRRwK3I