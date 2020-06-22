підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю афроамериканця Джорджа Флойда
22 червня 2020, понеділок, 10:24 8
Америка 2020-06-22T12:00:04+03:00
Українські Новини
Темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю афроамериканця Джорджа Флойда

Темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю афроамериканця Джорджа Флойда

Елизавета Кесельман
США, Расизм, вбивство Флойда
Джордж Флойд і Дерек Шовин. Скріншот: youtube
Джордж Флойд і Дерек Шовин. Скріншот: youtube

Після того, як восьми темношкірим наглядачам заборонили охороняти підозрюваного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда Дерека Шовина, вони подали позов до суду.

Про це повідомляє NBC.

Колишній поліцейський Дерек Шовин на сьогодні перебуває у в'язниці в Міннесоті, де раніше до нього були приставлені вісім темношкірих наглядачів. Однак, керівництво в'язниці прийняло рішення зняти з поверху, де перебуває ув'язнений, всіх темношкірих охоронців. Замість них вбивцю дозволено охороняти лише білим наглядачам.

Адвокат наглядачів, які подали позов, заявила, що її підзахисним наказали залишити п'ятий поверх в'язниці, де утримують Шовена. Їх замінили білими наглядачами.

За словами адвоката, темношкірі наглядачі "відчували себе приниженими", оскільки таке рішення керівництва в'язниці змусило їх вважати, ніби їм не довіряють.

"У той день мої клієнти прийшли на роботу повністю підготовленими до виконання своїх обов'язків. Вони висококваліфіковані, досвідчені професіонали в небезпечних і нестабільних ситуаціях, і 29 травня вони були добре підготовлені, як і їхні білі колеги, для виконання своїх робочих обов'язків. Той факт, що їм не дозволили цього зробити, спустошив їх", — пояснила адвокат Бонні Сміт.

У своєму позові темношкірі наглядачі вимагають грошової компенсації, публічних вибачень і антирасистських тренінгів для всіх співробітників в'язниці.

Водночас керівництво в'язниці пояснило таке рішення "турботою" про темношкірих наглядачів, оскільки вбивство Флойда могло призвести до серйозної "расової травми", і вона нібито могла посилитися при особистій зустрічі з Шовеном.

"Визнаючи, що вбивство Джорджа Флойда може призвести до особливо гострої расової травми, я відчув, що мій прямий обов'язок — захищати і підтримувати працівників, які могли бути травмовані і могли посилити поточну травму, зіткнувшись з Шовеном. Через турботу і занепокоєння... я прийняв рішення обмежити вплив кольорових працівників на підозрюваного у вбивстві, який потенційно може погіршити ці почуття", — заявив суперінтендант в'язниці Стів Лідон.

На це адвокат відповіла, що якби Лідон намагався вберегти її підзахисних від расової травми, то вона б, навпаки, не обмежував їх роботу.

"Він не запобігає расову травму — він створює її", — зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше один з підозрюваних у вбивстві Флойда вийшов на свободу.

Тим часом, у США хочуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті.

Більше новин про: США Расизм вбивство Флойда

Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні
Новини
Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках 12:05
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
В Одесі відсьогодні посилили карантин 11:51
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні 09:31
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль 09:55
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
більше новин
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok