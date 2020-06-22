Темношкірим наглядачам заборонили охороняти вбивцю афроамериканця Джорджа Флойда

Після того, як восьми темношкірим наглядачам заборонили охороняти підозрюваного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда Дерека Шовина, вони подали позов до суду.

Про це повідомляє NBC.

Колишній поліцейський Дерек Шовин на сьогодні перебуває у в'язниці в Міннесоті, де раніше до нього були приставлені вісім темношкірих наглядачів. Однак, керівництво в'язниці прийняло рішення зняти з поверху, де перебуває ув'язнений, всіх темношкірих охоронців. Замість них вбивцю дозволено охороняти лише білим наглядачам.

Адвокат наглядачів, які подали позов, заявила, що її підзахисним наказали залишити п'ятий поверх в'язниці, де утримують Шовена. Їх замінили білими наглядачами.

За словами адвоката, темношкірі наглядачі "відчували себе приниженими", оскільки таке рішення керівництва в'язниці змусило їх вважати, ніби їм не довіряють.

"У той день мої клієнти прийшли на роботу повністю підготовленими до виконання своїх обов'язків. Вони висококваліфіковані, досвідчені професіонали в небезпечних і нестабільних ситуаціях, і 29 травня вони були добре підготовлені, як і їхні білі колеги, для виконання своїх робочих обов'язків. Той факт, що їм не дозволили цього зробити, спустошив їх", — пояснила адвокат Бонні Сміт.

У своєму позові темношкірі наглядачі вимагають грошової компенсації, публічних вибачень і антирасистських тренінгів для всіх співробітників в'язниці.

Водночас керівництво в'язниці пояснило таке рішення "турботою" про темношкірих наглядачів, оскільки вбивство Флойда могло призвести до серйозної "расової травми", і вона нібито могла посилитися при особистій зустрічі з Шовеном.

"Визнаючи, що вбивство Джорджа Флойда може призвести до особливо гострої расової травми, я відчув, що мій прямий обов'язок — захищати і підтримувати працівників, які могли бути травмовані і могли посилити поточну травму, зіткнувшись з Шовеном. Через турботу і занепокоєння... я прийняв рішення обмежити вплив кольорових працівників на підозрюваного у вбивстві, який потенційно може погіршити ці почуття", — заявив суперінтендант в'язниці Стів Лідон.

На це адвокат відповіла, що якби Лідон намагався вберегти її підзахисних від расової травми, то вона б, навпаки, не обмежував їх роботу.

"Він не запобігає расову травму — він створює її", — зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше один з підозрюваних у вбивстві Флойда вийшов на свободу.

Тим часом, у США хочуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті.