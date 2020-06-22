У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього

Влада Нью-Йорка погодилася демонтувати пам'ятник колишньому президенту Теодору Рузвельту, який активісти називають символом расової дискримінації. Президент США Дональд Трамп виступає проти даного рішення. Про це повідомляє газета The New York Times.

Як наголошується, пам'ятник експрезидента США назвали "символом колоніальної експансії і расової дискримінації".

Бронзовий пам'ятник американському президентові був заснований у 1940 році біля входу в Американський музей природної історії. Він складається з трьох основних елементів: Рузвельт сидить верхи на коні, поруч з конем з одного боку йде індіанець, з іншого – африканець.

Як вказали в газеті, рішення про зняття пам'ятника взяв музей, з чим погодилася влада Нью-Йорка.

Активісти протягом багатьох років виступали проти пам'ятника, який став, як вважали, символом колоніальної експансії і расової дискримінації.

Президент США Дональд Трамп назвав рішення про демонтаж пам'ятника безглуздим і закликав не робити цього.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня в США мітингувальники знесли пам'ятник Христофору Колумбу й викинули його в озеро.

Крім того, мер Лондона висунув ідею про знесення пам'ятників, меморіалів, зміну назв вулиць, які ображають почуття темношкірих.