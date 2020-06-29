Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти

В Україні без електрики залишилися 103 населених пункти внаслідок негоди, яка вирувала 28 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що без світла населені пункти залишаються в 4 областях.

"Станом на 07:00 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти в 4 областях, а саме: Сумська - 60, Київська - 21, Чернігівська - 20 та Івано-Франківська - 2. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку. Всього на території області загинули 3 особи (Івано-Франківська область).

У 70 населених пунктах підтоплено 550 будинків.

Як повідомляли Українські Новини, негода в західних регіонах знищила 120 мостів.

Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.