Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD в той час, як економісти не радять поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0770 1 долар США 26,6922 1 швейцарський франк 28,1727 10 ієн 2,4961 10 російських рублів 3,8451 1 євро 29,9500

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 26 червня, середній курс продажу готівкового долара в київських обмінниках підвищився порівняно з четвергом, 25 червня, на 2,15 копійок до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29 копійок до 26,5766 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

В обмінних пунктах київських банків знизився з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.