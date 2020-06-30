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30 червня 2020, вівторок, 05:00 5
Фінанси 2020-06-30T05:15:03+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок

Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Офіційний курс валют на вівторок
Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD в той час, як  економісти не радять поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0770
1 долар США 26,6922
1 швейцарський франк 28,1727
10 ієн 2,4961
10 російських рублів 3,8451
1 євро 29,9500

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 26 червня, середній курс продажу готівкового долара в київських обмінниках підвищився порівняно з четвергом, 25 червня, на 2,15 копійок до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29 копійок до 26,5766 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

В обмінних пунктах київських банків знизився з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

 

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