Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у п'ятницю, 26 червня, зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD після зниження курсу в четвер на 4 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,72 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,68-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,46% з 23,74 UAH/USD до 26,70 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також у п'ятницю, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, що встановлюється ним на 30 червня, в той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

З 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.