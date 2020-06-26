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26 червня 2020, пʼятниця, 17:32 4
Фінанси 2020-06-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку в п'ятницю
Курс гривні на міжбанку в п'ятницю

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у п'ятницю, 26 червня, зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD після зниження курсу в четвер на 4 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,72 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,68-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,46% з 23,74 UAH/USD до 26,70 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також у п'ятницю, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, що встановлюється ним на 30 червня, в той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

З 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

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