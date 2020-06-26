Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у п'ятницю, 26 червня, зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH\/USD після зниження курсу в четвер на 4 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,72 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 26,68-26,70 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,46% з 23,74 UAH\/USD до 26,70 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Також у п'ятницю, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,80 коп. до 26,6922 UAH\/USD, що встановлюється ним на 30 червня, в той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків. З 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH\/USD після підвищення на минулого тижня.