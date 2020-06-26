Долар перед вихідними знову зріс, а євро продовжує падати. Курс валют на 26 червня

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 червня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29% до 26,5766 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,61 коп. до 29,6306 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,63 коп. до 30,1144 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5766 26,8256 29,6306 30,1144 3,33 3,94 Максимальний 26,7000 27,0000 29,8000 30,6000 3,76 5,00 Мінімальний 26,4000 26,7200 29,3000 29,8500 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Також економісти не радять поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.