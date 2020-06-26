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26 червня 2020, пʼятниця, 11:20 7
Фінанси 2020-06-26T12:00:01+03:00
Українські Новини
Після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав

Після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс долара знижується
Курс долара знижується

З 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,28 коп. до 29,6333 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,58 коп. до 30,1018 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній курс на 26 червня

26,5851

26,8204

29,6333

30,1018

3,3500

3,9100

Порівняно з 19 червня

-0,0388

-0,0345

-0,0228

-0,0558

0,0200

0,0000

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

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