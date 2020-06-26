Після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав

З 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,28 коп. до 29,6333 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,58 коп. до 30,1018 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 26 червня 26,5851 26,8204 29,6333 30,1018 3,3500 3,9100 Порівняно з 19 червня -0,0388 -0,0345 -0,0228 -0,0558 0,0200 0,0000

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.