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17 червня 2020, середа, 11:40 8
Транспорт 2020-06-17T15:15:04+03:00
Українські Новини
Онлайн-табло аеропорту "Київ" показує неактуальні рейси - компанія пояснила, чому більшість польотів скасовано

Онлайн-табло аеропорту "Київ" показує неактуальні рейси - компанія пояснила, чому більшість польотів скасовано

Елена Литвин
скасування авіарейсів, авіарейси, Аеропорт Київ
Аеропорт Київ. Фото: ukrmir.info
Аеропорт Київ. Фото: ukrmir.info

Сьогодні, 17 червня, велику кількість скасованих рейсів міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського пояснює  заздалегідь внесеними в систему весняно-літнім розкладом авіакомпаній.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба аеропорту.

"На табло рейси ще відображаються, там де зазначено "скасований", - це рейси на весняно-літній розклад. Надалі, коли країни будуть відкриватися і відновлюватися авіасполучення, авіакомпанії будуть їх виконувати", - сказали в аеропорту.

Пресслужба зазначила, що роботу аеропорт відновив 17 червня і обслужив рейс Мінськ компанії Belavia.

На 17 червня у цілому запланований виліт Belavia в Мінськ, Wizz Air у Дортмунд, Будапешт, Лондон, Меммінген, Таллін, Копенгаген, "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня аеропорт "Київ" призупинив обслуговування міжнародних рейсів.

Водночас аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс з Мінська після відновлення авіаперевезень 15 червня.

15 червня Україна дозволила виконання міжнародних рейсів.

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