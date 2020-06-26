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26 червня 2020, пʼятниця, 16:42 8
Суспільство 2020-06-26T18:45:03+03:00
Українські Новини
З початку відновлення 250 пасажирів не змогли вилетіти з України з аеропорту "Київ"

З початку відновлення 250 пасажирів не змогли вилетіти з України з аеропорту "Київ"

Валерия Драгомирова
авіарейси, Аеропорт Київ
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Київ". Фото з відкритих джерел

250 пасажирів не змогли вилетіти з України з початку відновлення польотів, 17 червня, через відсутність необхідних документів для в'їзду в країну перебування.

Про це повідомила Українським Новинам пресслужба Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

"Не змогли вилетіти 250 пасажирів за весь період з початку польотів з 17 червня", - сказали в аеропорту.

Всі випадки пов'язані виключно з відсутністю необхідних дозвільних документів.

При цьому аеропорт не зміг уточнити, скільки пасажирів за зазначений період змогли скористатися послугами авіакомпаній, оскільки такі дані аеропорт публікує до 10 числа кожного місяця.

Як повідомляли Українські Новини, Державна авіаційна служба заявила, що аеропорт "Київ" самостійно прийняв рішення про призупинення обслуговування міжнародних рейсів 16 червня.

Міжнародний аеропорт "Київ" пояснює велику кількість скасованих рейсів 17 червня заздалегідь внесеним в систему весняно-літнім розкладом авіакомпаній.

16 червня аеропорт "Київ" призупинив обслуговування міжнародних рейсів.

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