Туристи без масок і заповнені пляжі. Як Одеса почала курортний сезон

Відпочивалиники в Одесі свідомо порушують карнатинні обмеження, а на вихідних в місті та на пляжах особливо спостерігається великий наплив людей, ніде і яблуку впасти на пляжах в той час, як Одеса посилила карантин з 22 червня. На невеликих пляжах містах люди намагаються дотримуватися дистанції, однак на великих – її порушують, про це повідомляє кореспондент Українських Новин. З 22 червня в Одесі посилили карантин, який стосується і відпочинку на пляжах. Зокрема, дистанція на міських пляжах між шезлонгами має бути щонайменше 1,5 метра. Однак, її порушують як громадяни, так і власники пляжних послуг. Найбільше відпочиваючих в Одесі – на вихідні дні. На пляжах дуже багато туристів. На невеликих пляжах і на пляжах пансіонатів дистанцію намагаються дотримуватися. Однак, як видно на фото, шезлонги розташовані без дотримання дистанції 1,5 метра – по два один до одного. Водночас як на великих пляжах Одеси дистанцію менше порушують. Обслуговуючий персонал на пляжах намагається дотримуватись карантинних норм – носіння масок і використання антисептиків. Однак, самі ж туристи ігнорують карантин. Як видно на фото, громадяни порушують дистанцію в 1,5 метра. Тоді, як на пляжі багато вільних шезлонгів, вони сидять один біля одного. Також в умовах посилення карантину – обов'язкове носіння масок у громадських місцях. Однак на пляжах, цієї норми аж ніяк не дотримуються. Люди відпочивають на пляжах без масок, не використовують їх навіть діти. Згідно з посиленням карантину заборонена і дрібна торгівля на пляжах і в зонах відпочинку. Крім того, у міському транспорті кількість пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. А люди мають носити маски в громадських місцях. Однак, карантин громадяни не дотримуються. Маски лише іноді носять в магазинах. Також на вихідних в Одесі очікується великий наплив туристів. На частині орендованих пляжів, надають шезлонги. На вихідних оренда дорожча, ніж у будні дні, у середньому коштує 200 гривень за день. Крім того, дотримання карантинних заходів контролюватимуть правоохоронці будуть проводити рейди. [gallery-6131] Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами. На 4 пляжах Одеси морська вода не відповідає мікробіологічним показникам: пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".