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24 червня 2020, середа, 20:00 10
Суспільство 2020-06-24T21:00:02+03:00
Українські Новини
Туристи без масок і заповнені пляжі. Як Одеса почала курортний сезон

Туристи без масок і заповнені пляжі. Як Одеса почала курортний сезон

Ирина Николенко
Курорт, Одеса, Чорне море, Відпустка, карантин в Одесі, Відпустка 2020, відпочинок на морі

Відпочивалиники в Одесі свідомо порушують карнатинні обмеження, а на вихідних в місті та на пляжах особливо спостерігається великий наплив людей, ніде і яблуку впасти на пляжах в той час, як Одеса посилила карантин з 22 червня.

На невеликих пляжах містах люди намагаються дотримуватися дистанції, однак на великих – її порушують, про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

З 22 червня в Одесі посилили карантин, який стосується і відпочинку на пляжах. Зокрема, дистанція на міських пляжах між шезлонгами має бути щонайменше 1,5 метра. Однак, її порушують як громадяни, так і власники пляжних послуг.

Найбільше відпочиваючих в Одесі – на вихідні дні. На пляжах дуже багато туристів.

На невеликих пляжах і на пляжах пансіонатів дистанцію намагаються дотримуватися. Однак, як видно на фото, шезлонги розташовані без дотримання дистанції 1,5 метра – по два один до одного.

Водночас як на великих пляжах Одеси дистанцію менше порушують.

Обслуговуючий персонал на пляжах намагається дотримуватись карантинних норм – носіння масок і використання антисептиків. Однак, самі ж туристи ігнорують карантин. Як видно на фото, громадяни порушують дистанцію в 1,5 метра. Тоді, як на пляжі багато вільних шезлонгів, вони сидять один біля одного.

Також в умовах посилення карантину – обов'язкове носіння масок у громадських місцях. Однак на пляжах, цієї норми аж ніяк не дотримуються. Люди відпочивають на пляжах без масок, не використовують їх навіть діти.

Згідно з посиленням карантину заборонена і дрібна торгівля на пляжах і в зонах відпочинку.

Крім того, у міському транспорті кількість пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. А люди мають носити маски в громадських місцях. Однак, карантин громадяни не дотримуються. Маски лише іноді носять в магазинах.

Також на вихідних в Одесі очікується великий наплив туристів.

На частині орендованих пляжів, надають шезлонги. На вихідних оренда дорожча, ніж у будні дні, у середньому коштує 200 гривень за день.

Крім того, дотримання карантинних заходів контролюватимуть правоохоронці будуть проводити рейди.

Собачий пляж в Одессе
Собачий пляж в Одесі
Затонувший танкер
Затонулий танкер "Делфі" в Одесі
Пляж в Одессе
Пляж в Одесі
С утра пляжи ждут посетителей
З ранку пляжі чекають відвідувачів
Первые посетители на пляже
Перші відвідувачі на пляжі
Пляж на Черном море в Одессе
Пляж на Чорному морі в Одесі
Посетители не соблюдают дистанцию на пляже
Відвідувачі не дотримуються дистанції на пляжі
Побережье Черного моря в Одессе
Узбережжя Чорного моря в Одесі
На пляже в Одессе туристы нарушают карантинные ограничения
На пляжі в Одесі туристи порушують карантинні обмеження
На пляже в Одессе люди не носят маски
На пляжі в Одесі люди не носять маски

Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами.

На 4 пляжах Одеси морська вода не відповідає мікробіологічним показникам: пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".

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