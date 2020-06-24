Туристи без масок і заповнені пляжі. Як Одеса почала курортний сезон

Відпочивалиники в Одесі свідомо порушують карнатинні обмеження, а на вихідних в місті та на пляжах особливо спостерігається великий наплив людей, ніде і яблуку впасти на пляжах в той час, як Одеса посилила карантин з 22 червня.

На невеликих пляжах містах люди намагаються дотримуватися дистанції, однак на великих – її порушують, про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

З 22 червня в Одесі посилили карантин, який стосується і відпочинку на пляжах. Зокрема, дистанція на міських пляжах між шезлонгами має бути щонайменше 1,5 метра. Однак, її порушують як громадяни, так і власники пляжних послуг.

Найбільше відпочиваючих в Одесі – на вихідні дні. На пляжах дуже багато туристів.

На невеликих пляжах і на пляжах пансіонатів дистанцію намагаються дотримуватися. Однак, як видно на фото, шезлонги розташовані без дотримання дистанції 1,5 метра – по два один до одного.

Водночас як на великих пляжах Одеси дистанцію менше порушують.

Обслуговуючий персонал на пляжах намагається дотримуватись карантинних норм – носіння масок і використання антисептиків. Однак, самі ж туристи ігнорують карантин. Як видно на фото, громадяни порушують дистанцію в 1,5 метра. Тоді, як на пляжі багато вільних шезлонгів, вони сидять один біля одного.

Також в умовах посилення карантину – обов'язкове носіння масок у громадських місцях. Однак на пляжах, цієї норми аж ніяк не дотримуються. Люди відпочивають на пляжах без масок, не використовують їх навіть діти.

Згідно з посиленням карантину заборонена і дрібна торгівля на пляжах і в зонах відпочинку.

Крім того, у міському транспорті кількість пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. А люди мають носити маски в громадських місцях. Однак, карантин громадяни не дотримуються. Маски лише іноді носять в магазинах.

Також на вихідних в Одесі очікується великий наплив туристів.

На частині орендованих пляжів, надають шезлонги. На вихідних оренда дорожча, ніж у будні дні, у середньому коштує 200 гривень за день.

Крім того, дотримання карантинних заходів контролюватимуть правоохоронці будуть проводити рейди.