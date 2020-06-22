В Одесі відсьогодні посилили карантин

Одеса посилила обмеження у зв'язку з карантином через коронавірус, на який в Україні хворіють 37 тис. осіб.

Відповідне рішення прийняла Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у протоколі №24 від 20 червня, передають Українські Новини.

Згідно з протоколом, це посилення обмежень починає діяти з понеділка, 22 червня.

Зокрема, в Одесі заборонять працювати закладам оздоровлення та відпочинку дітей і проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів і перебувати на вулиці без документів.

Також обмежується кількість людей, які можуть перебувати в громадському транспорті до кількості сидячих місць, перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати їх використання, для розвантаження транспорту в годину пік комісія рекомендувала суб'єктам господарювання змінити графік роботи.

Пропонується починати робочий день о 10 ранку або пізніше підприємцям, які займаються торгівлею, авторемонтом, надають поштові або кур'єрські послуги, займаються організацією харчування та тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом та розвагами.

Одеські ресторани повинні забезпечити 1,5-метрову відстань між столиками і розміщувати за ними не більше чотирьох осіб, орендарям пляжів рекомендують забезпечити таку ж відстань між шезлонгами.

Контроль за виконанням громадянами нових карантинних обмежень в транспорті, на пляжах та в місцях торгівлі буде здійснювати поліція, якій крім цього доручено припинити стихійну торгівлю на пляжах і в рекреаційних зонах Одеси.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня у Тернопільській області посилили карантинні обмеження.

Крім того, в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.