підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 червня 2020, середа, 12:15 6
Суспільство 2020-06-17T12:30:55+03:00
Українські Новини
Морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікробіологічним показникам: де не варто купатися

Морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікробіологічним показникам: де не варто купатися

Ирина Николенко
Одеса, Пляжний сезон, Пляжі Одеси, Заборона купатися
Пляжі в Одесі. Фото: planetofhotels.com
Пляжі в Одесі. Фото: planetofhotels.com

Не відповідає  мікробіологічним показникам морська вода на пляжах Одеси. Про це повідомляє пресслужба державного управління "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

Морську воду досліджували на пляжах Одеси в Лиманському та Овідіопольському районах. Всього взяли 93 проби на мікробіологічні показники, з них не відповідало нормативним вимогам за мікробіологічними показниками – 12 проб. Зокрема, пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".

Також досліджували морську воду на санітарно-хімічні показники, взяли 14 проб, усі вони відповідали гігієнічним вимогам.

Раніше Українські Новини повідомляли, фахівці Одеського обласного лабораторного центру Мінздоров'я не рекомендують купатися на міських пляжах.

Тим часом у Києві вже відкрили прибережні зони пляжів, але купатися заборонено поки не буде дозволу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Більше новин про: Одеса Пляжний сезон Пляжі Одеси Заборона купатися

В Україні два антирекорди через коронавірус. Різко зросла кількість нових випадків та смертей
Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу
Новини
Морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікробіологічним показникам: де не варто купатися 12:15
За півтора року "Росток-Холдинг" погасив кредити на суму понад $10 млн 11:17
Європейський автобусний перевізник відновлює рейси з Києва до Польщі 11:12
"Фармак" передав медобладнання і засоби захисту 17 лікарням і військовому шпиталю 11:00
Платформа Бойка вимагає захистити журналістів від нападів радикалів і самоуправства поліції 10:59
більше новин
"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ 14:15
"Укрзалізниця" призначила п'ять регіональних поїздів до Дня Конституції 10:43
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok