Морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікробіологічним показникам: де не варто купатися

Не відповідає мікробіологічним показникам морська вода на пляжах Одеси. Про це повідомляє пресслужба державного управління "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

Морську воду досліджували на пляжах Одеси в Лиманському та Овідіопольському районах. Всього взяли 93 проби на мікробіологічні показники, з них не відповідало нормативним вимогам за мікробіологічними показниками – 12 проб. Зокрема, пляжі 13 станції лінії "Великого Фонтану", "Аркадія", "Дельфін", "Ланжерон".

Також досліджували морську воду на санітарно-хімічні показники, взяли 14 проб, усі вони відповідали гігієнічним вимогам.

Раніше Українські Новини повідомляли, фахівці Одеського обласного лабораторного центру Мінздоров'я не рекомендують купатися на міських пляжах.

Тим часом у Києві вже відкрили прибережні зони пляжів, але купатися заборонено поки не буде дозволу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.