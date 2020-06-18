підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 12:20 6
Верховна Рада і партії 2020-06-18T13:00:01+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука

Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука

Елена Новикова
Святослав Вакарчук, Верховна Рада України, Фракція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція

Верховна Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука, який 11 червня заявив, що йде з Ради.

За ухвалення проєкту постанови №3673 проголосували 175 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

16 травня 2019 року Вакарчук презентував свою партію "Голос" і оголосив про участь у дострокових виборах парламенту.

При цьому з початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 26 засідань 101, а останній раз відвідав засідання Ради 20 травня.

Також Вакарчук не з'явився на засідання в четвер, коли розглядалася його заява про складання депутатських повноважень.

На дострокових виборах парламенту він був першим номером у списку "Голосу".

При цьому в день позачергових виборів у парламент він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук прогулює роботу в Раді з 20 травня.

Також дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні Аліна Свідерська може пройти в Раду від партії "Голос" у разі складання депутатських повноважень Вакарчуком.

Більше новин про: Святослав Вакарчук Верховна Рада України Фракція "Голос"

Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду
Зеленський призначив київським губернатором Володіна
Новини
Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського, - Москаль 12:59
Кабмін все одно хоче реалізувати свою програму діяльності, хоч Рада її й не схвалила 12:43
Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука 12:20
Wizz Air відновила польоти в 6 країн з Києва 12:06
Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро 12:04
більше новин
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
Підлітки вимагали від "Слуги народу" заборонити звіроферми по всьому світі, - ЗМІ 14:45
більше новин
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня 14:59
більше новин
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok