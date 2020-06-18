Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука

Верховна Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука, який 11 червня заявив, що йде з Ради.

За ухвалення проєкту постанови №3673 проголосували 175 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

16 травня 2019 року Вакарчук презентував свою партію "Голос" і оголосив про участь у дострокових виборах парламенту.

При цьому з початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 26 засідань 101, а останній раз відвідав засідання Ради 20 травня.

Також Вакарчук не з'явився на засідання в четвер, коли розглядалася його заява про складання депутатських повноважень.

На дострокових виборах парламенту він був першим номером у списку "Голосу".

При цьому в день позачергових виборів у парламент він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук прогулює роботу в Раді з 20 травня.

Також дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні Аліна Свідерська може пройти в Раду від партії "Голос" у разі складання депутатських повноважень Вакарчуком.