Депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук вийшов з фракції "Голос" після того, як Рада відмовилася достроково припинити його депутатські повноваження.

Про це сказав голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - сказав він.

Раніше в четвер, 18 червня, Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження за заявою Вакарчука.

При цьому депутат не з'явився на засідання парламенту, коли розглядалася його заяву про складання повноважень.

З початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 27 засідань 102, а останній раз відвідав засідання Ради 20 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

При цьому в день позачергових виборів у парламент він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження, Вакарчук відмовився це коментувати.