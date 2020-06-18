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18 червня 2020, четвер, 13:21 14
Верховна Рада і партії 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук відмовився коментувати відмову парламенту достроково припинити його депутатські повноваження

Вакарчук відмовився коментувати відмову парламенту достроково припинити його депутатські повноваження

Елена Новикова
Голос, Святослав Вакарчук, нардеп, Народний депутат, Складення повноважень, Фракція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відмовився давати коментар щодо відмови парламентом припинити достроково його депутатські повноваження.

Про це повідомила пресслужба "Голосу" з посиланням на слова Вакарчука, передають Українські Новини.

"У мене немає коментарів з цього приводу", - сказав Вакарчук.

Раніше, 11 червня, Святослав Вакарчук на брифінгу заявив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і анонсував великий освітній проєкт.

При цьому з початку роботи 9-го скликання парламенту Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань, тобто 23 засідання з 98. А з початку 2020 року не відвідав 9 засідань.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Як повідомляли Українські Новини, замість Святослава Вакарчука у Верховну Раду від партії "Голос" проходить Аліна Свідерська, керівник норвезької компанії "AICE Hydro та  дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

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