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22 червня 2020, понеділок, 12:05 28
Суспільство 2020-06-22T15:15:03+03:00
Українські Новини
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках

Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках

Анна Рудык
вибух в багатоповерхівці, вибух будинку, вибух на Позняках

Вчора, 21 червня, в Києві стався вибух житлового будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, в результаті чого троє людей загинуло, а через кілька годин після події мешканці аварійного будинку почали ділитися своїми історіями трагедії. Про це повідомляє Newsone.

Так, житель зруйнованого будинку Давид розповів, що вийшов після вибуху на сходовий майданчик, де побачив дівчинку, залиту кров'ю. Вона розповіла Давидові, що її мама опинилася під завалами і попросила його про допомогу. Коли хлопець прийшов у зазначену квартиру, зрозумів, що допомогти вже не зможе. Також він повідомив, що у тій квартирі було зруйновано повністю підлогу і стіни, відчувався сильний запах газу.

А свідок вибуху розповів, що відчув запах не газу, а вибухових речовин. Однак вогню, з його слів, при вибуху не було.

Також мешканка будинку, в якому стався вибух, Ірина, розповіла історію свого порятунку сайту Голос.

"Я прокинулася від того, що мене підкинуло на ліжку. Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відкривалася. Заклинило. В цей час у двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна дірка, кімнати фактично не залишилося", — каже Ірина. Її разом з іншими жителями рятувальники евакуювали через дах.

Як повідомляли Українські Новини, мешканців будинку, що вибухнув, переселили в інтернат. Міська влада організували необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

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