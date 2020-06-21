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21 червня 2020, неділя, 12:13 21
Події 2020-06-21T14:15:01+03:00
Українські Новини
Уламки розкидало на 20 метрів: з'явились нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці

Уламки розкидало на 20 метрів: з'явились нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці

Ирина Николенко
Київ, вибух газу в багатоповерхівці, ДСНС України, Вибух газу, вибух на Позняках
Вибух у багатоповерхівці. Фото: Facebook/Sergey Koshman
Вибух у багатоповерхівці. Фото: Facebook/Sergey Koshman

Після того, як у столичному багатоповерховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вибух газу, уламки розкидало в 20 метрах від будинку. Також на місце події прибула поліція, яка оточила територіюї і нікого не пускає, передають Українські Новини.

Внаслідок вибухової хвилі, уламки розлетілися на 20 метрів від будинку. Також в автомобілів, які припарковані біля місця події, повибивало вікна.

Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Фото: strana.uaВибух газу в багатоповерхівці Києва. Фото: strana.ua

На місце події прибули рятувальники і почали пошукові роботи. Також прибула спеціальна рятувальна "вишка", яку будуть піднімати.

Вибух у багатоповерхівці. Фото: strana.uaВибух у багатоповерхівці. Фото: strana.ua

Крім того, неподалік від місця вибуху відчувається запах газу.

Зараз правоохоронці оточили територію і нікого не пускають на місце події.

Поліція оточила місце події. Фото: strana.uaПоліція оточила місце події. Фото: strana.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, під завалами будинку в Києві, де стався вибух газу, рятувальники знайшли одну мертву людину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, 21 червня о 10:00 в житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням 4,5,6,7 поверхів.

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