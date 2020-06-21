Уламки розкидало на 20 метрів: з'явились нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці

Після того, як у столичному багатоповерховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1\/5, стався вибух газу, уламки розкидало в 20 метрах від будинку. Також на місце події прибула поліція, яка оточила територіюї і нікого не пускає, передають Українські Новини. Внаслідок вибухової хвилі, уламки розлетілися на 20 метрів від будинку. Також в автомобілів, які припарковані біля місця події, повибивало вікна. Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Фото: strana.ua На місце події прибули рятувальники і почали пошукові роботи. Також прибула спеціальна рятувальна "вишка", яку будуть піднімати. Вибух у багатоповерхівці. Фото: strana.ua Крім того, неподалік від місця вибуху відчувається запах газу. Зараз правоохоронці оточили територію і нікого не пускають на місце події. Поліція оточила місце події. Фото: strana.ua Раніше Українські Новини повідомляли, під завалами будинку в Києві, де стався вибух газу, рятувальники знайшли одну мертву людину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, 21 червня о 10:00 в житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням 4,5,6,7 поверхів.