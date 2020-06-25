Потерпілі внаслідок вибуху на Позняках отримали нові квартири

Про це свідчить трансляція Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають "Українські Новини".

"Від серця співчуваю. Всі розуміють, що таке втрачати своїх близьких. Це дорожче, ніж будь-які квартири. Розуміємо, що їм (2 мешканцям, які втратили близьких) складніше всіх... Під нашим особистим контролем всі 40 квартир, ми видамо протягом найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо вам віддати. В першу чергу ці 12 квартир сім'ям з дітьми", - сказав Зеленський.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко додав, що владою буде також розв'язано питання з купівлею меблів у квартири і проведенням ремонту.

Президент підкреслив, що решта 28 квартир будуть надані мешканцям протягом місяця.

Як повідомляли "Українські Новини", 24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

Раніше мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат.