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25 червня 2020, четвер, 18:49 10
Президент 2020-06-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
Потерпілі внаслідок вибуху на Позняках отримали нові квартири

Потерпілі внаслідок вибуху на Позняках отримали нові квартири

Валерия Драгомирова
Кличко, КМДА, Зеленський, вибух на Позняках, Квартири постраждалим

У той час, як очевидці вибуху по вул. Соломії Крушельницької діляться моторошними подробицями, Президент Володимир Зеленський передав ключі від 12 нових квартир мешканцям, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це свідчить трансляція Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають "Українські Новини".

"Від серця співчуваю. Всі розуміють, що таке втрачати своїх близьких. Це дорожче, ніж будь-які квартири. Розуміємо, що їм (2 мешканцям, які втратили близьких) складніше всіх... Під нашим особистим контролем всі 40 квартир, ми видамо протягом найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо вам віддати. В першу чергу ці 12 квартир сім'ям з дітьми", - сказав Зеленський.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко додав, що владою буде також розв'язано питання з купівлею меблів у квартири і проведенням ремонту.

Президент підкреслив, що решта 28 квартир будуть надані мешканцям протягом місяця.

 

Як повідомляли "Українські Новини", 24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

Раніше мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат.

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