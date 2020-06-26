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26 червня 2020, пʼятниця, 10:24 7
Президент 2020-06-26T11:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський заснував день митника 25 червня

Зеленський заснував день митника 25 червня

Анна Рудык
Президент України, Володимир Зеленський, День митника
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заснував день митника 25 червня. Про це сказано в указі №251, передають Українські Новини.

"Враховуючи важливу роль митників у забезпечення митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю установити в Україні професійне свято — День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", — сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заснував День фермера 19 червня. Відповідний проект указу ще в 2017 році подав Кабінет Міністрів на розгляд попереднього Президента Петра Порошенка.

Також Зеленський заснував День пам'яті захисників України 29 серпня і День опору окупації Криму 26 лютого.

Тим часом на вихідних українці відзначатьмуть День Конституції, який відзначається щорічно 28 червня, у цьому році ця дата припадає на неділю. Оскільки День Конституції україни є державним святом в честь цього дня передбачено офіційний вихідний.

Оскыльки неділя є черговим вихідним, додатковий день відпочинку, передбачений на перший після нього робочий день - понеділок.

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Зеленський заснував день митника 25 червня
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