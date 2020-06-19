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19 червня 2020, пʼятниця, 06:20 11
Lifestyle 2020-06-19T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні день фермера. Як з'явилося нове свято

Сьогодні день фермера. Як з'явилося нове свято

Кира Молчанова
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Фермери (ілюстрація). Фото: pixabay.com
Фермери (ілюстрація). Фото: pixabay.com

Сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають День фермера. Це свято заснував президент Володимир Зеленський.   

Про це йдеться в указі №234 від 18 червня, передають Українські Новини. Відповідний проєкт указу ще в 2017 році подав Кабінет Міністрів на розгляд попереднього президента Петра Порошенка.

"Враховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави постановляю установити в Україні День фермера, який відзначати щорічно 19 червня", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заснував День пам'яті захисників України 29 серпня і День опору окупації Криму 26 лютого.

Крім того, Українці 28 червня відзначатимуть День Конституції. День Конституції – державне свято в Україні. Його відзначають щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня в 1996 році.

Також Українстькі Новини писали про те, скільки коштує відпочинок на День Конституції на Чорному та Азовському узбережжі.

 

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