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  • День кримського опору і Всесвітній день неквапливості: що відзначають 26 лютого
26 лютого 2020, середа, 05:35 5
Lifestyle 2020-02-26T05:35:02+02:00
Українські Новини
День кримського опору і Всесвітній день неквапливості: що відзначають 26 лютого

День кримського опору і Всесвітній день неквапливості: що відзначають 26 лютого

Ярина Вацяк
Прогноз погоди, Курс валют, Свята, іменини, яке сьогодні свято, 26 лютого, який сьогодні день
Кримські татари. Фото:кгумг.сом
Кримські татари. Фото:кгумг.сом

Сьогодні, 26 лютого, відзначається Всесвітній день неквапливості а в Україні  - День кримського опору російської окупації. 

Також сьогодні День визволення Кувейту і День Ходжалинського геноциду та національного трауру в Азербайджані.

Неофіційно можна відзначити День нової ультамодной стрижки, День прийняття необдуманих рішень, День вибору нової дієти, День натхненного життєлюба і День обіймів з незнайомцями.

За православним календарем, 26 лютого відзначається день пам'яті преподобного Мартиніана.

В народі вважали, що якщо на Мартиніана танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепло і сніг.

Іменини отмечают:

Мартиніян

Світлана

Зоя

Стефан

Семен

Артем

Анна

Фотинія

Тимофій

Злата

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 26 лютого, в Україні вдень +7...+15 градусів, вночі -1...+5 градусів. На заході України дощ. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 26 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 26 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився 3,12 коп. і становить 24,5307 UAH/USD. Курс гривні до євро на 26 лютого встановлений на рівні 26,6035.

Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.

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