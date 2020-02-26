День кримського опору і Всесвітній день неквапливості: що відзначають 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, відзначається Всесвітній день неквапливості а в Україні - День кримського опору російської окупації. Також сьогодні День визволення Кувейту і День Ходжалинського геноциду та національного трауру в Азербайджані. Неофіційно можна відзначити День нової ультамодной стрижки, День прийняття необдуманих рішень, День вибору нової дієти, День натхненного життєлюба і День обіймів з незнайомцями. За православним календарем, 26 лютого відзначається день пам'яті преподобного Мартиніана. В народі вважали, що якщо на Мартиніана танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепло і сніг. Іменини отмечают: Мартиніян Світлана Зоя Стефан Семен Артем Анна Фотинія Тимофій Злата Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 26 лютого, в Україні вдень +7...+15 градусів, вночі -1...+5 градусів. На заході України дощ. Вітер 7-12 м\/с. Прогноз погоди на 26 лютого. Карта: Укргідрометцентр Курс валют За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився 3,12 коп. і становить 24,5307 UAH\/USD. Курс гривні до євро на 26 лютого встановлений на рівні 26,6035. Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.