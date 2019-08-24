Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України

Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.

Про це він повідомив на урочистих заходах до Дня незалежності у Києві, передають Українські Новини.

"Тут присутні сім'ї загиблих військовослужбовців та учасників добровільних батальйонів. З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - сказав він.

Зеленський подякував військовим за їх заслуги.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.

Раніше Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і відправився на урочисті заходи на Майдані незалежності.