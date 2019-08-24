підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 10:41 16
Президент 2019-08-24T12:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України

Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.

Про це він повідомив на урочистих заходах до Дня незалежності у Києві, передають Українські Новини.

"Тут присутні сім'ї загиблих військовослужбовців та учасників добровільних батальйонів. З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - сказав він.

Зеленський подякував військовим за їх заслуги.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшла офіційна Хода гідності, на якій виголосив урочисту промову Президент, а також виступила Тіна Кароль.

Раніше Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і відправився на урочисті заходи на Майдані незалежності.

Більше новин про: Володимир Зеленський День незалежності України День пам'яті захисників України

Архів
Новини
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
США привітали Україну з 28-ю річницею незалежності 11:52
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
Марш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія Гевко
У Києві розпочався альтернативний Марш захисників України 11:08
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
більше новин
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
Суд не знайшов доказів злочинності "Роттердам+" на вилучених два роки тому комп’ютерах НКРЕКП, - Трохимець 14:35
Підприємство Мінінформу в 2018 році перерахувало більше половини з 222 млн гривень компанії, обвинуваченої в "схемах" Арбузова, - ЗМІ 13:35
Шостий апеляційний суд не захотів визнати безпідставним рішення Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго" 13:59
Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик 13:29
більше новин
Суд оштрафував військового за недотримання охорони держтаємниці під час візиту делегації США 12:35
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам 11:30
У Києві жінка-водій переплутала педалі і збила маму і дитину 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok