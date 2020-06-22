Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Скільки будемо відпочивати на День Конституції

Уже наступного тижня укрїнці можуть планувати подорож, адже вихідні будуть на один день довший. Так, 28 червня в Україні відзначається День Конституції, в який рекомендовано встановити вихідний.

З приходом літа почали багато українців уже почали замислюватися про відпочинок, а довгі вихідні - чудова можливість відправитися в мініподорож оглянути перлини різних областей України.

Так, День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня, у цьому році ця дата припадає на неділю. Оскільки День Конституції України є державним святом в честь цього дня передбачено офіційний вихідний.

Оскільки неділя є черговим вихідним, додатковий день відпочинку, передбачений на перший після нього робочий день - понеділок.

Зазначимо, що в цьому році на 28 червня припадає також День молоді, який відзначають щорічно в останню неділю місяця.

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