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22 червня 2020, понеділок, 05:30 15
Суспільство 2020-06-22T08:30:02+03:00
Українські Новини
Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Скільки будемо відпочивати на День Конституції

Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Скільки будемо відпочивати на День Конституції

Анна Рудык
свято, вихідні, День Конституції, День молоді, вихідні на День Конституції
Прапор України
Прапор України

Уже наступного тижня укрїнці можуть планувати подорож, адже вихідні будуть на один день довший. Так, 28 червня в Україні відзначається День Конституції, в який рекомендовано встановити вихідний.

З приходом літа почали багато українців уже почали замислюватися про відпочинок, а довгі вихідні - чудова можливість відправитися в мініподорож оглянути перлини різних областей України. 

Так, День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня, у цьому році ця дата припадає на неділю. Оскільки День Конституції України є державним святом в честь цього дня передбачено офіційний вихідний.

Оскільки неділя є черговим вихідним, додатковий день відпочинку, передбачений на перший після нього робочий день - понеділок.

Зазначимо, що в цьому році на 28 червня припадає також День молоді, який відзначають щорічно в останню неділю місяця.

Раніше Українські Новини писали, які туристичні та незвичайні місця можна відвідати у Волинській області.

Також під час літньої відпустки або вихідних можна відвідати старовинні фортеці і насолодитися надзвичайною красою природи в Хмельницькій області.

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