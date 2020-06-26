Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що у Івано-Франківській області 11 закладів охорони здоров'я були підтоплені в результаті повеней, але ситуація під контролем. Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу", передають Українські Новини. "Лікарня, яка розташована в місті Галич, була ситуація, коли були затоплені підвальні приміщення, і ми почали готуватися до можливої евакуації, були розроблені маршрути, були евакуйовані три жінки-породіллі, всі інші не евакуйовували. Ситуація повністю контрольована, там перебувають у нас в тому числі 9 хворих на коронавірус, але евакуація вже наразі не потрібна, ситуація стабілізувалася", — сказав він. Раніше Українські Новини повідомляли, яких збитків завдала стихія на заході Україні: Мінінфраструктури підрахувало витрати. Тим часом у Івано-Франківській області через негоду загинули три людини. Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.