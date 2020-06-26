підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я
26 червня 2020, пʼятниця, 08:29 9
Події 2020-06-26T10:00:46+03:00
Українські Новини
Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я

Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я

Анна Рудык
МОЗ, Паводок, Максим Степанов, Підтоплення, Лікарні, Прикарпаття, повінь на Прикарпатті, Негода на Прикарпатті, Паводок 2020
Затоплення в Івано-Франківській області. Фото: Держнс
Затоплення в Івано-Франківській області. Фото: Держнс

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що у Івано-Франківській області 11 закладів охорони здоров'я були підтоплені в результаті повеней, але ситуація під контролем.

Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу", передають Українські Новини.

"Лікарня, яка розташована в місті Галич, була ситуація, коли були затоплені підвальні приміщення, і ми почали готуватися до можливої евакуації, були розроблені маршрути, були евакуйовані три жінки-породіллі, всі інші не евакуйовували. Ситуація повністю контрольована, там перебувають у нас в тому числі 9 хворих на коронавірус, але евакуація вже наразі не потрібна, ситуація стабілізувалася", — сказав він.

Раніше Українські Новини повідомляли, яких  збитків завдала стихія на заході Україні: Мінінфраструктури підрахувало витрати.

Тим часом у Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Більше новин про: МОЗ Паводок Максим Степанов Підтоплення Лікарні Прикарпаття повінь на Прикарпатті Негода на Прикарпатті Паводок 2020

Антирекорди із захворюваності на коронавірус у Зел...
В Долині на Прикарпатті стався землетрус...
На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях...
Не тільки вирубка лісів: синоптик назвала причини ...
Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус
Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я
Новини
Крадіжки газу: наслідки та відповідальність 10:06 Прес-реліз
Долар перед вихідними знову зріс, а євро продовжує падати. Курс валют на 26 червня 09:59
Баканов отримав майже 90 тисяч гривень зарплати з надбавками та преміями за травень 09:37
Син керівника СРСР Микити Хрущова Сергій помер від вогнепального поранення в голову 09:32
Від керівника МОЗ Степанова так і не дочекалися пропозицій щодо продовження медреформи, – Кушнірук 09:31
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок 17:38
більше новин
Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok