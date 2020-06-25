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  • Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы
25 июня 2020, четверг, 21:53 683
Политика 2020-06-25T21:54:31+03:00
Українські Новини
Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы

Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы

Ольга Фандорина
Наводнение, Убытки, Наводнение в Ивано-Франковской области, наводнение на западе Украины
Разрушенный мост в Ивано-Франковской области. Фото: kurs.if.ua
Разрушенный мост в Ивано-Франковской области. Фото: kurs.if.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что инфраструктура Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей понесла убытки в размере около 234 млн гривен из-за непогоды.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Из-за непогоды были повреждены и утеряны инфраструктурные объекты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях. По информации "Укравтодора" и Служб автомобильных дорог, по предварительным оценкам, около 234 млн гривен нанесен ущерб ", - сказал Криклий.

Он уточнил, что больше всего ущерба непогода нанесла в Ивано-Франковской области, где было уничтожено 190 км дорог, более 400 км повреждено, разрушено 90 мостов и еще 130 повреждено.

На данный момент движение транспорта в области частично возобновлено, однако мост в городе Галич через Днестр остается перекрытым.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

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