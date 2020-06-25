Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что инфраструктура Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей понесла убытки в размере около 234 млн гривен из-за непогоды.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Из-за непогоды были повреждены и утеряны инфраструктурные объекты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях. По информации "Укравтодора" и Служб автомобильных дорог, по предварительным оценкам, около 234 млн гривен нанесен ущерб ", - сказал Криклий.

Он уточнил, что больше всего ущерба непогода нанесла в Ивано-Франковской области, где было уничтожено 190 км дорог, более 400 км повреждено, разрушено 90 мостов и еще 130 повреждено.

На данный момент движение транспорта в области частично возобновлено, однако мост в городе Галич через Днестр остается перекрытым.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.