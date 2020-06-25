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25 червня 2020, четвер, 21:53 13
Політика 2020-06-25T23:15:01+03:00
Українські Новини
Яких збитків завдала стихія західній Україні: Мінінфраструктури підрахувало витрати

Яких збитків завдала стихія західній Україні: Мінінфраструктури підрахувало витрати

Ольга Фандорина
Стихійне лихо, Наслідки негоди, Денис Шмигаль, Західна Україна, Негода на Закарпатті, Негода на заході
Зруйнований міст в Івано-Франківській області. Фото: kurs.if.ua
Зруйнований міст в Івано-Франківській області. Фото: kurs.if.ua

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що інфраструктура Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей зазнала збитків у сумі близько 234 млн гривень через негоду.

Про це він заявив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Через негоду були пошкоджені і втрачені інфраструктурні об'єкти у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях. За інформацією "Укравтодору" і Служб автомобільних доріг, за попередніми оцінками, близько 234 млн гривень завдано шкоди ", - сказав Криклій.

Він уточнив, що найбільше шкоди негода завдала в Івано-Франківській області, де було знищено 190 км доріг, понад 400 км пошкоджено, знищено 90 мостів і ще 130 пошкоджено.

На цей час рух транспорту в області частково відновлено, проте міст у місті Галич через Дністер залишається перекритим.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

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