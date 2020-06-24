Повені на заході України: куди не варто їхати

Станом на ранок середи, 24 червня, через повінь на заході України підтоплені 187 населених пунктів у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. З даними рятувальників, в Івано-Франківській області постраждав 161 населений пункт, в Чернівецькій — 15, у Львівській — 8. Також рятувальники попереджають, що дощі не припиняться і сьогодні-завтра рівень води тільки зросте.

У Івано-Франківській області потужний паводок призвів до затоплення десятків населених пунктів, серед яких і гірськолижний курорт Буковель.

Ивано-Франковская область:

Івано-Франківська область:

На території 15 адміністративних районів (Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради) в 165 населених пунктах: підтоплені 4 596 тис. житлових будинків, 6 фельдшерсько-акушерських пунктів і 1 АТС; затоплено 3 002 підвали, 3 145 колодязів і 8 520 тис. присадибних ділянок, зруйновано близько 110 км автодоріг, 1 тис. 850 м берегових і 90 мостів зупинена робота 3 водозаборів; пошкоджено 130 мостів, понад 3 тис 100 га сільгоспугідь і близько 427 км автодоріг.

Порушене транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинського району.

Коломийський район з висоти:

Закарпатська область

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23 червня в Рахівському районі в результаті інтенсивних дощів сталося підтоплення 65 домогосподарств в смт Ясіня та 5 дворів у м. Рахів. Жертв та постраждалих немає. Станом на 7 год. 24 червня підтоплень немає. Підрозділами ДСНС відкачано близько 21 тис. кубометрів води.

Чернівецька область

Станом на 7 год. 24 червня ліквідовано підтоплення в 3 населених пунктах (с. Бісків, с. Череповка, смт. Глибока). Залишаються підтопленими 15 населених пунктів в п'яти адміністративних районах.

Підрозділами ДСНС з підтоплених житлових будинків врятовано 60 осіб, у тому числі 11 дітей, відселено 101 осіб, у тому числі 27 дітей. Забезпечений завезення питної води до 2 населених пунктів (с. Банилів, с. Слобода-Банилів).

Протягом доби продовжувались роботи з укріплення пошкоджених ділянок дамби № 15 Б в с. Банилів Вижницького району і дамби № 21 в м. Вижниця Вижницького району. Роботи тривають.

Поблизу с. Розтоки Путильського району надано допомогу з забезпечення проїзду на автодорозі регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина довжиною 50 м.

Львівська область

Станом на 7 год. 24 червня залишаються частково підтопленими 8 населених пунктів в 3 районах.

а) Стрийський район

На в'їзді в с. Зарічне стався перелив р. Свічка через дорогу місцевого значення протяжністю 600 м і перелив р. Сукіль через дорогу місцевого значення протяжністю 100 м між с. Малі Дідушичі - с. Подорожніх.

Підрозділами ДСНС з допомогою човнів врятовано 3 людини і перевезено катамараном 58 осіб. Від ДСНС для надання допомоги залучено 5 одиниць техніки та 39 представників особового складу.

б) Жидачівський район

23 червня в результаті підняття рівня води в р. Свіча поблизу с. Мельнич стався перелив води (протяжністю 1 км і висотою до 1 м) через дорогу регіонального значення Жидачів - Калуш. Рух припинено.

в) Старосамбірський район

23 червня с. Княжпіль результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 4 житлових будинків. Розмито місцеву дорогу протяжністю 70 м.

У вівторок, 23 червня, Івано-Франківської області на дорозі між Яремче і Микуличином в результаті негоди зійшов селевий потік на автомобільну дорогу. Дорога зруйнована, заблоковано проїзд

Крім того, в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.