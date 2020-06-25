Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок

Одеська область готується до повені вслід за західними областями, де повінь зруйнувала дороги та мости. Південь та північ Одеської області вже страждають від негоди.

Про це повідомляє голова Обласної державної адміністрації Максим Куций.

Мобілізовані керівники Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяковський і Ясковской ОТГ. Передбачається, що саме ці райони можуть потрапити під удар негоди в першу чергу.

В посиленому режимі проводиться моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

"У ці вихідні жителям Одеської області і туристам краще пропустити відпочинок на річці або лимані. Це може бути смертельно небезпечно", - попередили в ОДА.

За даними ДСНС області, напередодні підтопило 20 будинків в селі Ананьївського району. З одного будинку евакуйовано 6 жителів, з них 4 дитини. Мешканцям інших будинків надано допомогу в евакуації домашніх тварин із затопленої території.

Рятувальники займаються відкачуванням води.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.