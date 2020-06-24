Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды

(Новость Кабмин выделил 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины исправлена по сути)

Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен, Кабинет Министров в четверг, на внеочередном заседании, рассмотрит выделение 582 млн гривен, в то время как вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Области определились с первой необходимой финансовой помощью. Есть обращение от председателя Ивано-Франкочской областной государственной администрации о помощи в сумме 500 млн гривен. Из областного резервного фонда уже выделен 1 млн гривен", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что есть необходимость в выделении 82 млн гривен на возобновление разрушенных дамб и берегов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.