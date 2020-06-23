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23 июня 2020, вторник, 20:32 709
Общество 2020-06-23T20:33:21+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека

В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека

Валерия Драгомирова
Наводнение, Ивано-Франковская область, Непогода, погибшие

В Ивано-Франковской области из-за наводнения погибли три человека. Ущерб от природного катаклизма власти оценили в 400 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА со ссылкой на слова губернатора Виталия Федорива.


"На сегодня большая часть области подверглась удару стихии, из-за которой три человека погибли, сотни домов подтоплены, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы", - сказано в нем. 

По данным властей, в Верховинском районе паводок заблокировал движение 40 автомобилей с туристами на участке дороги Ильцы-Буркут. По состоянию на сегодня, им удалось проехать в село Красник. Также сообщается, что после ко вторнику движение было восстановлено и на дороге в селе Микуличин. Однако проезд по трассе Криворовня – Черновцы на данный момент полностью заблокирован.

"По прогнозам ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра", - отметил губернатор.

По предварительным подсчетам, для восстановления инфраструктурных объектов необходимо более 400 млн гривен, которых в областном бюджете нет.



Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

Кроме того, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

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