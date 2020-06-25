підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 16:15 5
Фінанси 2020-06-25T17:01:39+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними. Курс валют до понеділка

Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними. Курс валют до понеділка

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Долар
Долар

В той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків, Нацбанк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1803
1 долар США 26,7002
1 швейцарський франк 28,1144
10 ієн 2,4871
10 російських рублів 3,8470
1 євро 29,9122

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD, порівняно з курсом валют в обмінниках 24 червня. 

В період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Шкарлета
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів
Новини
Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними. Курс валют до понеділка 16:15
На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень 15:41
США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі 15:34
35% клієнтів "Запоріжгаз збуту" користуються онлайн-сервісом 15:31 Прес-реліз
Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня 15:23
більше новин
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожанської митниці 11:41
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
В Україні змінився графік робочого дня: скільки годин будуть працювати українці 05:59 Документ
більше новин
Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok