Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними. Курс валют до понеділка

В той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків, Нацбанк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1803 1 долар США 26,7002 1 швейцарський франк 28,1144 10 ієн 2,4871 10 російських рублів 3,8470 1 євро 29,9122

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD, порівняно з курсом валют в обмінниках 24 червня.

В період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.