Евро подскочил, а доллар стремительно падает. Курс валют на 24 июня

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июня на 5,31 коп. до 26,7421 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,92 коп. до 26,5053 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,40 коп. до 29,6976 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,01 коп. до 30,1594 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5053 26,7421 29,6976 30,1594 3,36 3,93 Максимальный 26,6000 27,0000 29,8500 30,6000 3,76 5,00 Минимальный 26,3500 26,6500 29,3000 29,9200 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

А в период с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в киевских обменниках повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки — на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Тем временем экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.