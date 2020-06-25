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25 червня 2020, четвер, 15:17 6
Суспільство 2020-06-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні дозволили відновити роботу кінотеатрів з 2 липня

В Україні дозволили відновити роботу кінотеатрів з 2 липня

Валерия Драгомирова
Карантин в Україні, Кінотеатри, пом'якшення карантину
Кінотеатр. Фото: freepik
Кінотеатр. Фото: freepik

В той час, як за минулу добу, 24 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 994 до 40 008, встановивши новий антирекорд, Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Ми вводимо заборону роботи кінотеатрів до 1 липня 2020 року. Тобто, можливість їх роботи з 2 липня", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому, за його словами, заповнюваність залів має бути не більше ніж 50%.

Крім того, для відкриття кінотеатрів області мають відповідати критеріям пом'якшення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів.Відвідувачі повинні бути протягом усього часу в захисних масках, або респіраторах, щоб вони прикривали ніс і рот.Крім того, мережі кінотеатрів відновлюють роботу.

Тим часом, влада вважає, що щоденні антирекорди захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 не пов'язані з пом'якшенням карантинних заходів, а з порушенням правил.

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