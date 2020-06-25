В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом

24 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 994 до 40 008, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 067 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 5,7%, а кількість нових летальних випадків не змінилася.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 25 червня в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 067 летальних, 17 758 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 994 нових випадки, одужали 349 осіб, померли 16 осіб.

Таким чином, 24 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 994 проти 349.

Кількість нових випадків захворювання на 24 червня становила 4,8% від загальної кількості хворих на 23 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 25 червня становила 21 183 людини, що на 3,1% більше порівняно з попередньою добою.

Графік зростанння нових випадків зараження коронавірусом в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

м. Київ — 4613 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

Карта поширення коронавірусу. Дані на 25 червня 2020. Скріншот: https://tk.media/

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих на коронавірус.

У четвер, 25 червня, почався 106-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19.