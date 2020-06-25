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25 червня 2020, четвер, 15:00 11
Суспільство 2020-06-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Антирекорди із захворюваності на коронавірус у Зеленського пояснили порушенням карантинних правил

Антирекорди із захворюваності на коронавірус у Зеленського пояснили порушенням карантинних правил

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Влада вважає, що щоденні антирекорди захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 не пов'язані з пом'якшенням карантинних заходів, а з порушенням правил, в той час, як за минулу добу, 24 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 994 до 40 008.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента итогамтрадиционного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського по запобіганню поширення COVID-19, передають Українські Новини.

"За дотримання заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих. Про це після вивчення питання з епідеміологами повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До того ж у деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Міністр робить висновок, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину", - сказано в ньому.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що за останні три дні втричі  збільшилася кількість штрафів для підприємств і організацій, порушують карантин.

"Найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція і масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. В цілому вже накладені штрафи на понад 5 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що вважає недостатньою роботу з роз'яснення людям необхідності дотримання карантинних заходів після пом'якшення правил.

"У нас в деяких регіонах заповнено вже більш ніж половина ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослабленню карантину", - сказав він.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що на поточному тижні було збільшено кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз'яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2 500 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в разі невідповідності показника охоплення тестуванням на коронавірусну інфекцію в тому чи іншому регіоні протягом 3 днів можливе посилення карантину на відповідній території. 

Тим часом Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих коронавірусом.кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 067 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 5,7%, кількість нових летальних випадків не змінилося.

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